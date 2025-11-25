Военнопленный боец ВСУ рассказал ВС РФ, как его командование прикалывало убивать своих же сослуживцев Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинский военнопленный Артем Кондыбко рассказал о приказах, которые отдавались его командирами, и ситуации в Красноармейске (Покровске). По его словам, расчет получил задание уничтожать как российские войска, так и отступающих украинских солдат. Причем самого Кондыбко также пытались ликвидировать при помощи минометов и дронов, когда того пытались вывести бойцы ВС РФ. Соответствующей информацией поделились в Минобороны РФ.

«В Покровске взяли в плен. Наш расчет — три человека — пулемет стоял в жилом доме. Задача была — уничтожение русской силы живой, так же техники и ВСУ, которые отступали, не хотели сражаться и вести огонь. Когда наши отступали, нам говорили их не жалеть — стрелять так же, как и русских», — рассказал Кондыбко в беседе с Минобороны РФ. Соответствующее видео есть в распоряжении URA.RU.

Украинский боец также отметил критическую ситуацию в подразделении: отсутствие провизии и боекомплекта, большие потери и многочисленные случаи сдачи в плен. Кондыбко также рассказал и о том, как российские военнослужащие относились к нему после пленения.

«Когда сдался в плен, российские военнослужащие сначала выводили меня с Покровска, я так понимаю, на свои позиции — на свою базу. Когда шли — работали по нам и минометы, и дроны. Но когда дошли — ребята завели в дом, развязали руки, глаза. Сначала нормально побеседовали, не оказывали никакого давления, потом предложили кофе, угостили. В течение двух дней кормили хорошо — давали и пельмени, и сосиски, давали шоколадные батончики, разрешали ходить в туалет, не было никакого давления абсолютно...», — поделился украинец.

Кроме того, Кондыбко рассказал о других аспектах ситуации в Красноармейске. По его словам, операторы беспилотных аппаратов ВСУ тренировались на мирном населении, а военнослужащие грабили магазины из-за отсутствия провизии. Он также упомянул о проблемах с водой и о том, что местные жители отказывались от помощи ВСУ.

Кондыбко рассказал об обучении в Великобритании, где его группа проходила стрелковую подготовку, изучала оказание первой медицинской помощи и инженерные работы, и отметил факты коррупции среди командования ВСУ: «Если хотел поменьше находиться на позициях — надо было „скинуть денежку“. Всегда по-разному — не было определенной суммы», — подчеркнул он.