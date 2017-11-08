{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление команды певца - для "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 ноября 2017
07 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
15:24  08 ноября 2017 0

Чиновники мэрии Екатеринбурга раскрыли свои реальные доходы. Получают по 100 тысяч рублей, а просят еще больше

Депутаты увеличили зарплаты чиновникамФото: Александр Мамаев © URA.RU

Чиновники мэрии Екатеринбурга раскрыли свои доходы депутатам гордумы, которые без этой информации отказались поднимать им зарплаты. Оказалось, что реальный заработок функционеров мэрии почти в три раза превышает сумму их окладов. А с нового года они будут получать еще больше.

С инициативой поднять зарплаты чиновникам к депутатам гордумы в начале прошлого месяца обрались сотрудники администрации. Начальник департамента финансов мэрии Анна Турунцева тогда объяснила, что увеличение оплаты труда связано с учетом районного коэффициента и индексации. На эти цели необходимо 11,5 млн рублей. Еще около миллиона рублей должно пойти на повышение зарплат некоторых сотрудников мэрии.

В частности, предлагалось увеличить с 27 тысяч до 36 тысяч оклад руководителям аппарата гордумы и администрации, а также председателю Счетной палаты города. Но депутаты усомнились в цифрах. Олег Хабибуллин заявил, что администрация указала только оклады специалистов, в то время как на руки они получают гораздо больше. В итоге депутаты решили, что будут рассматривать инициативу только после того, как узнают истинную зарплату чиновников.

По словам источников «URA.RU» в гордуме, сегодня на заседании комиссии по местному самоуправлению депутатам раздали документ с пометкой «для внутреннего пользования», где были указаны реальные доходы чиновников.

«Те суммы окладов, которые были озвучены изначально, можно смело умножать на три, и получится действительный заработок чиновников.

Например, руководитель Счетной палаты получает больше 100 тысяч рублей. Руководитель аппарата гордумы — примерно так же», — пояснил собеседник агентства.

Он также уточнил, что администрация слезно просила не фотографировать документ с зарплатами, а в конце заседания его забрали.

В итоге члены комиссии без полемики одобрили повышение окладов чиновникам на 4%. «Возрастут оклады руководителей аппарата, начальников районных отделов, сотрудников городской счётной палаты, инспекторов», — пояснил член комиссии Александр Косинцев. Вопрос рассмотрят на заседании думы 14 ноября.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров