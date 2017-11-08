15:24 08 ноября 2017 0

Депутаты увеличили зарплаты чиновникам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Чиновники мэрии Екатеринбурга раскрыли свои доходы депутатам гордумы, которые без этой информации отказались поднимать им зарплаты. Оказалось, что реальный заработок функционеров мэрии почти в три раза превышает сумму их окладов. А с нового года они будут получать еще больше.

С инициативой поднять зарплаты чиновникам к депутатам гордумы в начале прошлого месяца обрались сотрудники администрации. Начальник департамента финансов мэрии Анна Турунцева тогда объяснила, что увеличение оплаты труда связано с учетом районного коэффициента и индексации. На эти цели необходимо 11,5 млн рублей. Еще около миллиона рублей должно пойти на повышение зарплат некоторых сотрудников мэрии.

В частности, предлагалось увеличить с 27 тысяч до 36 тысяч оклад руководителям аппарата гордумы и администрации, а также председателю Счетной палаты города. Но депутаты усомнились в цифрах. Олег Хабибуллин заявил, что администрация указала только оклады специалистов, в то время как на руки они получают гораздо больше. В итоге депутаты решили, что будут рассматривать инициативу только после того, как узнают истинную зарплату чиновников.

По словам источников «URA.RU» в гордуме, сегодня на заседании комиссии по местному самоуправлению депутатам раздали документ с пометкой «для внутреннего пользования», где были указаны реальные доходы чиновников.

«Те суммы окладов, которые были озвучены изначально, можно смело умножать на три, и получится действительный заработок чиновников.

Например, руководитель Счетной палаты получает больше 100 тысяч рублей. Руководитель аппарата гордумы — примерно так же», — пояснил собеседник агентства.

Он также уточнил, что администрация слезно просила не фотографировать документ с зарплатами, а в конце заседания его забрали.

В итоге члены комиссии без полемики одобрили повышение окладов чиновникам на 4%. «Возрастут оклады руководителей аппарата, начальников районных отделов, сотрудников городской счётной палаты, инспекторов», — пояснил член комиссии Александр Косинцев. Вопрос рассмотрят на заседании думы 14 ноября.