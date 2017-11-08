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08 ноября 2017
15:41  08 ноября 2017 0

Продвижением заявки на проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге занимаются на уровне президента России

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге продвигают на всех уровнях российской властиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Екатеринбург претендует на "ЭКСПО 2025"
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Продвижением заявки о проведении ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге занимаются на самом высоком уровне российской власти, заявила генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО 2025 Светлана Сагайдак.

«Это прослеживается в переговорах президента нашей страны, во время его визитов, а также на встречах премьеров и вице-премьеров», — заверила Сагайдак.

Вице-премьер Аркадий Дворкович и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уверены, что Екатеринбург победит в заявке на международную выставку ЭКСПО-2025. Конкурентами Екатеринбурга являются Баку, Осака и Париж.

«Париж проводил выставку уже шесть раз, Осака проводила один раз, Баку, как и мы, не проводил ни разу. Россия участвует в выставке уже 150 лет, но еще ни разу не организовывала ее, и это дает большой плюс к нашей заявке», — заявил Дворкович. Он отметил, что Екатеринбург — это «дерзкий и амбициозный» город, который отлично подойдет для международной выставки.

Екатеринбург предлагает самый большой участок для проведения выставки, отметила Сагайдак.

«Екатеринбург — это город, который вошел под патронаж Юнеско и рекомендован как один из самых лучших городов для проживания, у нас один из самых молодых городов мира, средний возраст жителя Екатеринбурга — 29 лет, это самый энергичный возраст, что отражается на культуре города. Именно такой город идеально подходит для ЭКСПО», — говорит директор заявочного комитета.

Куйвашев отметил, что Екатеринбург символично находится на пересечении Европы и Азии, а сам экспопарк будет как раз построен на границе двух континентов. «Екатеринбург — это удобный транспортно-логистический центр, мы — научный и индустриальный центр страны, и нам есть что показать миру», — заверил Куйвашев.

Губернатор Свердловской области заявил, что для проведения ЭКСПО 2025 будет освоена отдельная территория в 500 га, «будет построен фактически новый город».

В целом организаторы заверили, что учли негативный опыт 2013 года, когда Екатеринбург уже подавал заявку на проведение выставки ЭКСПО-2020, однако был вынужден уступить Дубаю. «Чтобы выиграть, нужно играть. Мы не сразу победили в заявке на проведение зимней Олимпиады и международного матча по футболу. Мы провели тщательный анализ прошлого отказа по ЭКСПО и решили повторить попытку и на основе накопленного опыта», — рассказал Дворкович.

Ранее «URA.RU» уже сообщало о том, что на организацию ЭКСПО-2025 уйдет до 150 млрд рублей. Однако организаторы уверены, что эти траты окупятся в ходе проведения выставки.

Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.Ru»
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