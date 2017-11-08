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08 ноября 2017
14:33  08 ноября 2017 0

Экспо-2025 в Екатеринбурге обойдется в 150 млрд рублей

Пресс-конференция ЭКСПО–2025. Москва, дворкович аркадий
Дворкович считает, что Экспо-2025 окупитсяФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Екатеринбург претендует на "ЭКСПО 2025"
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Экспо-2025, на проведение которой претендует Екатеринбург, обойдется стране в 100-150 млрд рублей, объявил на пресс-конференции вице-премьер Аркадий Дворкович. Пока это только предварительные данные. «Точные цифры привести нельзя, поскольку мы еще находимся в стадии заявочной кампании», — рассказал Дворкович.

Он выразил уверенность, что инвестиции окупятся уже в ходе самой выставки, а построенная инфраструктура будет служить городу в дальнейшем. «Само проведение выставки окупится за счет продажи билетов и коммерческой деятельности — предоставления питания и прочего, надо иметь ввиду, что вложенные инвестиции — это инвестиции в город будущего, а не в саму выставку», — уточнил вице-премьер.

Ранее власти уже подавали заявку на проведение выставки Экспо-2020 в Екатеринбурге, однако тогда международное бюро выставок выбрало Дубай.

Станислав Захаркин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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