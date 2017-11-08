Экспо-2025 в Екатеринбурге обойдется в 150 млрд рублей

14:33 08 ноября 2017 0

Дворкович считает, что Экспо-2025 окупится Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Экспо-2025, на проведение которой претендует Екатеринбург, обойдется стране в 100-150 млрд рублей, объявил на пресс-конференции вице-премьер Аркадий Дворкович. Пока это только предварительные данные. «Точные цифры привести нельзя, поскольку мы еще находимся в стадии заявочной кампании», — рассказал Дворкович.

Он выразил уверенность, что инвестиции окупятся уже в ходе самой выставки, а построенная инфраструктура будет служить городу в дальнейшем. «Само проведение выставки окупится за счет продажи билетов и коммерческой деятельности — предоставления питания и прочего, надо иметь ввиду, что вложенные инвестиции — это инвестиции в город будущего, а не в саму выставку», — уточнил вице-премьер.

Ранее власти уже подавали заявку на проведение выставки Экспо-2020 в Екатеринбурге, однако тогда международное бюро выставок выбрало Дубай.