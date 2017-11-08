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08 ноября 2017
20:29  08 ноября 2017 0

В Москве горит здание Службы внешней разведки. В огне могут быть люди

Пожар в Пушкинском музее. Москва, пожарные, тушение пожара
Проходит эвакуация людей в связи с сильным задымлениемФото: Владимир Андреев © URA.RU

На техническом объекте Службы внешней разведки РФ в Москве произошёл пожар, сообщил официальный представитель ведомства Сергей Иванов. Спасатели не могут связаться с тремя сотрудниками, находящимися на объекте.

Как сообщает RT, горит кабельный коллектор в подвале здания. Из-за возгорания в тоннеле подземных помещений наблюдается плотное задымление, а из здания эвакуируют людей. В настоящее время спасатели не могут связаться с тремя членами ремонтной бригады, которые проводят работы в помещениях. Сообщается также, что к тушению привлечено более 15 пожарных автомобилей.

«Возгорание произошло на одном из технических объектов СВР в Ясеневе», — цитирует Иванова издание. Представитель ведомства добавил, что «до официального выяснения всех обстоятельств произошедшего комментировать более подробно пока преждевременно».

Напомним, в 2012 году в ХМАО погибло одиннадцать вахтовиков Приобского месторождения. На объекте компании в результате взрыва произошло возгорание нескольких цехов и прилегающей к ним территории.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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