20:29 08 ноября 2017 0

Проходит эвакуация людей в связи с сильным задымлением Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На техническом объекте Службы внешней разведки РФ в Москве произошёл пожар, сообщил официальный представитель ведомства Сергей Иванов. Спасатели не могут связаться с тремя сотрудниками, находящимися на объекте.

Как сообщает RT, горит кабельный коллектор в подвале здания. Из-за возгорания в тоннеле подземных помещений наблюдается плотное задымление, а из здания эвакуируют людей. В настоящее время спасатели не могут связаться с тремя членами ремонтной бригады, которые проводят работы в помещениях. Сообщается также, что к тушению привлечено более 15 пожарных автомобилей.

«Возгорание произошло на одном из технических объектов СВР в Ясеневе», — цитирует Иванова издание. Представитель ведомства добавил, что «до официального выяснения всех обстоятельств произошедшего комментировать более подробно пока преждевременно».

Напомним, в 2012 году в ХМАО погибло одиннадцать вахтовиков Приобского месторождения. На объекте компании в результате взрыва произошло возгорание нескольких цехов и прилегающей к ним территории.