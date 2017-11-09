{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экскурсионный автобус с детьми разбился под Ярославлем
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 ноября 2017
10:14  09 ноября 2017 0

Испанец хватил романтики Ямала: остался без денег и без исследования

Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, вертолет, ямал, олени
Местный житель обещал отправить ученого вертолетом в тундру, но взял деньги и исчезФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Мечта известного испанского антрополога Альфонсо Антолинесу увидеть ямальский поселок Сеяха не исполнилась. Как стало известно «URA.RU», сама научная поездка профессора Мадридского университета на Ямал стала скорее анекдотом о скорости жизни в Арктике и стоимости договоренностей с коренными малочисленными народами, нежели исследованием быта оленеводов.

Альфонсо Антолинес, профессор Мадридского университета, знаменит своими исследованиями в области традиций и образа жизни разных народов Арктики. Он объездил почти все циркумполярные страны. Не изученной для него осталась только ямальская Арктика. По данным агентства, несколько дней назад Антолинес появился в Салехарде. На прошлой неделе частным порядком он посетил местный Научный центр изучения Арктики.

«Профессор был у нас, интересовался, как устроена работа в центре, чем мы занимаемся, — рассказал источник агентства в учреждении. — Вопросы задавал о быте разных народностей, о местах проживания. Ему хотелось увидеть поселок Сеяха. Мы такие поездки не организовываем. Кто-то из местных согласился ему помочь».

По данным «URA.RU», помощь пообещал оказать один из активистов из коренных малочисленных народов Севера Михаил, регулярно летающий в Сеяху. Он пообещал помочь профессору с посадкой на вертолет санавиации, гарантируя встречу в поселке и поездку до стойбища оленеводов.

Экспедиция не состоялась. «Альфонсо спросил, какая основная сложность в организации поездки. Ему ответили: топливо, бочка стоит 15 тысяч рублей. Он отдал 20», — утверждает очевидец. Антолинес ждал вылета недели, но поездка так и не состоялась. Михаил пропал. Связаться с самим ученым не удалось: накануне он улетел с Ямала, наказав принимавшим его ямальцам забрать деньги у оленевода и передать их семье, в которой он проживал в Салехарде.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров