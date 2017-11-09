Испанец хватил романтики Ямала: остался без денег и без исследования

10:14 09 ноября 2017 0

Местный житель обещал отправить ученого вертолетом в тундру, но взял деньги и исчез Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Мечта известного испанского антрополога Альфонсо Антолинесу увидеть ямальский поселок Сеяха не исполнилась. Как стало известно «URA.RU», сама научная поездка профессора Мадридского университета на Ямал стала скорее анекдотом о скорости жизни в Арктике и стоимости договоренностей с коренными малочисленными народами, нежели исследованием быта оленеводов.

Альфонсо Антолинес, профессор Мадридского университета, знаменит своими исследованиями в области традиций и образа жизни разных народов Арктики. Он объездил почти все циркумполярные страны. Не изученной для него осталась только ямальская Арктика. По данным агентства, несколько дней назад Антолинес появился в Салехарде. На прошлой неделе частным порядком он посетил местный Научный центр изучения Арктики.

«Профессор был у нас, интересовался, как устроена работа в центре, чем мы занимаемся, — рассказал источник агентства в учреждении. — Вопросы задавал о быте разных народностей, о местах проживания. Ему хотелось увидеть поселок Сеяха. Мы такие поездки не организовываем. Кто-то из местных согласился ему помочь».

По данным «URA.RU», помощь пообещал оказать один из активистов из коренных малочисленных народов Севера Михаил, регулярно летающий в Сеяху. Он пообещал помочь профессору с посадкой на вертолет санавиации, гарантируя встречу в поселке и поездку до стойбища оленеводов.

Экспедиция не состоялась. «Альфонсо спросил, какая основная сложность в организации поездки. Ему ответили: топливо, бочка стоит 15 тысяч рублей. Он отдал 20», — утверждает очевидец. Антолинес ждал вылета недели, но поездка так и не состоялась. Михаил пропал. Связаться с самим ученым не удалось: накануне он улетел с Ямала, наказав принимавшим его ямальцам забрать деньги у оленевода и передать их семье, в которой он проживал в Салехарде.