«Почта России» разыскивает счастливчика, выигравшего полмиллиарда рублей

Сотрудники «Почты России» начали поиск клиента, который в период с 23 октября по 3 ноября купил лотерейный билет, на который выпал огромный выигрыш в отделении связи в одном из городов Воронежской области.
«Для получения крупнейшего в истории российских государственных лотерей выигрыша счастливчику необходимо обратиться в ТД «Столото», — цитирует пресс-службу «Почты России» «Федеральное агентство новостей».
Способы, которыми будет вестись поиск, не называются. Также отмечается, что случаи, когда не откликаются люди, выигравшие крупную сумму, не редки. Например, на ирландском острове с населением 180 тысяч человек уже второй месяц не могут найти человека, выигравшего 500 тысяч евро в лотерею, передает RT.
До сегодняшнего дня в России рекордсменом был житель Сочи, выигравший в лотерею 364 млн рублей. Тогда мужчина объявился и получил свои деньги.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что при розыгрыше лотереи «Столото» на один из билетов выпал выигрыш 506 миллионов рублей. Человек, купивший билет, до сих пор не обратился за получением денег. Известный психиатр Владимир Файнзильберг посоветовал воронежскому счастливчику временно «залечь на дно», так как крупный выигрыш — серьезное испытание для психики. В специальном материале «URA.RU» специалисты объяснили, с какими сложностями сталкиваются победители лотерей и что заставляет людей покупать «билеты удачи».