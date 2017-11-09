{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экскурсионный автобус с детьми разбился под Ярославлем
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 ноября 2017
12:44  09 ноября 2017 0

«Почта России» разыскивает счастливчика, выигравшего полмиллиарда рублей

Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, почта россии, уаз
Сотрудники «Почты России» не рассказали, как будут искать воронежцаФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Сотрудники «Почты России» начали поиск клиента, который в период с 23 октября по 3 ноября купил лотерейный билет, на который выпал огромный выигрыш в отделении связи в одном из городов Воронежской области.

«Для получения крупнейшего в истории российских государственных лотерей выигрыша счастливчику необходимо обратиться в ТД «Столото», — цитирует пресс-службу «Почты России» «Федеральное агентство новостей».

Способы, которыми будет вестись поиск, не называются. Также отмечается, что случаи, когда не откликаются люди, выигравшие крупную сумму, не редки. Например, на ирландском острове с населением 180 тысяч человек уже второй месяц не могут найти человека, выигравшего 500 тысяч евро в лотерею, передает RT.

До сегодняшнего дня в России рекордсменом был житель Сочи, выигравший в лотерею 364 млн рублей. Тогда мужчина объявился и получил свои деньги.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что при розыгрыше лотереи «Столото» на один из билетов выпал выигрыш 506 миллионов рублей. Человек, купивший билет, до сих пор не обратился за получением денег. Известный психиатр Владимир Файнзильберг посоветовал воронежскому счастливчику временно «залечь на дно», так как крупный выигрыш — серьезное испытание для психики. В специальном материале «URA.RU» специалисты объяснили, с какими сложностями сталкиваются победители лотерей и что заставляет людей покупать «билеты удачи».

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров