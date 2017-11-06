Чему должен научить других выигрыш россиянином 500 млн рублей

14:57 06 ноября 2017 0

Каждую неделю миллионерами становятся 15 россиян Фото: Pixabay (архив)

Житель Воронежа, который несколько дней назад выиграл в «Русское лото» самый большой приз в истории российской Государственной лотерее — 506 миллионов рублей — до сих пор не обратился к организаторам для получения денег. По закону он или она (этого не знают даже организаторы) сможет забрать выигрыш в течение 45 дней после обращения. Согласно статистике, 15 участников лотерей в России каждую неделю становятся миллионерами. О том, что заставляет людей покупать «билет удачи» и с какими сложностями сталкиваются те, кому посчастливилось выиграть — мнение психолога в материале «URA.RU».

Директор по маркетингу и продажам Торгового дома «Столото» (компания-распространитель гослотерей) Зоя Гафарова в разговоре с «URA.RU» подтвердила, что выигрыш в 506 миллионов рублей является максимальным: «Это самый крупный выигрыш за всю историю. До этого жительница Сочи выиграла 364 миллионов».

Отвечая на вопрос, скрывает ли свою личность победитель, Гафарова сказала, что, согласно закону, если человек пожелает, то сможет остаться инкогнито. «На сегодняшний день к нам никто не обращался. Мы просто знаем, что выигравший билет находится в Воронеже», — рассказала она и добавила, что выплата будет произведена в течение 45 дней после того, как победитель свяжется с компанией. «В новогодней лотерее мы [„Столото“] разыграем один миллиард рублей. Победит каждый второй билет», — отметила она.

Лотерея — это организованная азартная игра, выигрыш в которой происходит случайным образом при извлечении того или иного лотерейного билета или номера. Часть денег, которые вносят участники игры, идут на счет организаторов, а другая выплачивается государству в виде налогов. Из-за этого лотереи в народе прозвали «налогом для дураков».

Психотерапевт одной известной клиники Санкт-Петербурга Евгения Братышева в разговоре с «URA.RU» сообщила, что желание человека участвовать в лотерее — это «ожидание чуда». Врач связывает этот феномен с тем, что человек не хочет брать ответственность на себя и перекладывает ее на судьбу.

«Хочется чего-то достичь быстро. В психотерапии часто сталкиваешься с подобным желанием — никто не хочет брать ответственность на себя. Возможно, это является причиной. Потом массовость: кто-то один получил деньги, значит, я тоже смогу. Я считаю, что включаются в подобные мероприятия люди достаточно инфантильные», — считает эксперт.

Психотерапевт не связывает желание играть с половым признаком, говоря, что инфантильность — это «поломка личности» и она свойственна, скорее, поколениям.

Психиатр советует победителю лотереи никого не слушать и взять паузу Фото: Pixabay

«В нашей стране выросло несколько поколений, которых окружало большое количество запретов со стороны государства, и они „научились“ перекладывать ответственность, — поясняет врач свою позицию. — У пожилых людей инфантилизм может быть связан с возрастными органическими изменениями, например, с деменцией, но, по факту, это идет от рождения или от воспитания».

Ранее доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг посоветовал жителю Воронежа «залечь на дно», чтобы избежать просьб многочисленных друзей и знакомых о деньгах. Братышева, комментируя его совет, сказала, что так делать не стоит.

«Залечь на дно? Зачем? Если он хотел прославиться, то зачем ему «ложиться на дно»? Нужно остановиться и подождать. Пожить вот с этим. Не начинать во все включаться [вкладываться]. Не слушать советов. Если бы я говорила не общаться, то именно на эти темы. Люди начинают советовать, что сделать с этими деньгами. И этих людей много, они давят на психику. Это может привести к тревожным расстройствам, к депрессии. Или он вложится, а потом поймет, что сделал что-то неправильное. Мой совет: остановиться и подумать, «чего я хочу», — заявила психотерапевт.