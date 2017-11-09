15:16 09 ноября 2017 0

Сыщики просят откликнуться свидетелей Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Стало известно, зачем СКР по Свердловской области обращался к жителям Екатеринбурга с просьбой предоставить видеозаписи, сделанные 7 ноября 2017 года с 16.00 до 18.00 в районе нескольких улиц в Чкаловском районе Екатеринбурга. В это время здесь была изнасилована девочка.

«Двое мужчин совершили преступление сексуального характера в отношении малолетней девочки. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера», — рассказал «URA.RU» Максим Чалков, помощник руководителя СКР по Свердловской области.

В поисках преступников задействованы сотни сотрудников правоохранительных органов. Уже составлен фоторобот одного из насильников.

Составлен фоторобот одного из преступников Фото: Е1.ru

В поисках задействовано около двухсот сотрудников полиции, рассказал «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых: «Раскрытие чудовищного преступления, о котором идет речь, находится на личном контроле руководства полиции и СК Свердловской области. Практическую помощь территориальному ОВД, на чьей территории произошло ЧП, оказывают в круглосуточном режиме порядка 50 сыщиков уголовного розыска главка и городского УМВД. В здании ОП № 13 создан и работает оперативный штаб. Координирует работу силовиков начальник „убойного отдела“ ГУ МВД области полковник Алексей Искоренков. Это один из лучших асов сыскного дела нашей страны. На его счету сотни изобличенных различного рода упырей, совершавших убийства, изнасилования и другие особо тяжкие и гнусные злодеяния». По словам пресс-секретаря областного главка, тщательно проверяются те, кто был ранее судим, наркоманы, бомжи. Уже смонтирован фоторобот нападавшего. Сейчас участковые демонстрируют его местным жителям.