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09 ноября 2017
17:38  09 ноября 2017 0

Соловьев иронично ответил на заявление Собчак об антироссийских санкциях

Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, Соловьев Владимир
«Смешно всерьез обсуждать ее слова», — СоловьевФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев сыронизировал в ответ на слова Ксении Собчак, планирующей баллотироваться в президенты России. Экс-участница и ведущая «Дома-2» заявила, что поддерживает антироссийские санкции со стороны США, но народ не должен от них страдать.

«Ксения Собчак. Вы знаете, я слышал об этом человеке и даже видел его. Это та барышня, которая сейчас вовсю пытается доказать, что она имеет право выдвигаться на пост президента, что бесспорно соответствует действительности, и которая пытается привлечь к себе внимание любыми способами», — цитирует «Федеральное агентство новостей» Соловьева.

При этом известный журналист добавил, что ей с такими амбициями надо сразу претендовать на роль руководителя ООН судьи в международном трибунале. «Ксения Собчак, конечно, может заявлять о чем угодно, но смешно даже всерьез пытаться это обсуждать, так как этот вопрос уже давно историей решен», — цитирует слова телеведущего издание.

Ранее Ксения Собчак поддержала санкционную политику США. Об этом писала «Русская планета». Телеведущая назвала вхождение Крыма в состав России нарушением норм международного права. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ее слова, назвав Собчак «псевдокандидатом», напоминает «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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