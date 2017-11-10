15:34 10 ноября 2017 0

Силовики предупреждают о боевиках, заброшенных в Россию для проведения терактов Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Югре усилены меры по антитеррористической безопасности. Предприятия топливно-энергетического комплекса получили соответствующие указания из регионального управления Росгвардии. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в национальной гвардии по ХМАО.

Письма разосланы нефтяным, газовым и энергетическим компаниям региона. «В целях профилактики и предотвращения совершения диверсионно-террористических актов на объектах топливно-энергетического комплекса управлением Росгвардии по ХМАО—Югре были направлены информационные письма субъектам ТЭК о необходимости учитывать складывающуюся обстановку при планировании и проведении мероприятий, связанных с повышением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе югорской Росгвардии.

В документе, который слили в Сеть, подробно объясняется, зачем в ХМАО усиливают меры антитеррористической безопасности Фото: группа «К-Информ», «ВКонтакте»

Ранее в Сети оказался внутренний документ «Сургутнефтегаза», в котором более подробно рассказывается о происходящем. «По полученной информации из управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ХМАО-Югре, на территорию Российской Федерации главарями террористических организаций из-за рубежа заброшена группа боевиков (предположительно, выходцев из республик Центрально-Азиатского и Северо-Кавказского регионов) для совершения диверсионно-террористических актов. Также отмечено, что на территории Российской Федерации функционируют автосервисы (адреса не определены), где под видом работников скрываются прошедшие специальную подготовку боевики, которые занимаются сбором сведений в отношении стратегически значимых объектов (в том числе объектов топливно-энергетического комплекса)», — говорится в документе, подписанном заместителем гендиректора ОАО «Сургутнефтегаз» Валерием Татарчуком.

В пресс-службе нефтяной корпорации заявили, что не комментируют этот документ. Источники в компании подтвердили подлинность бумаги, а также добавили, что меры безопасности уже усилены.

Напомним, в сентябре в Югре прошли массовые учения ФСБ и других силовых структур по предотвращению терактов на объектах ТЭКа. Это произошло после резни, устроенной в Сургуте 19 августа религиозным фанатиком Артуром Гаджиевым. Ответственность за произошедшее взяла запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ, однако официально резня не была признана терактом.