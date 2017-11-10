13:19 10 ноября 2017 0

Виновником происшествия стал пьяный муж екатеринбурженки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Собравшись получить водительское удостоверение, жительница Екатеринбурга узнала, что лишена прав еще полгода назад. Выяснилось, что ее лишили их за нарушение мужа.

Екатеринбурженка Ольга Плотникова пошла учиться на автокурсы и, оформляя документы, узнала о том, что еще в марте заочным решением мирового судьи судебного участка № 7 Ленинского района Екатеринбурга была лишена прав на полтора года со штрафом тридцать тысяч рублей. При разбирательстве женщина выяснила, что ее наказали вместо мужа. В феврале этого года мужчина был задержан госавтоинспекторами в нетрезвом виде. Но дело в том, что автомобиль «Рено», на котором ехал мужчина, числится на его жене — Ольге Плотниковой. В итоге судья лишила женщину того, чего у нее никогда было.

В судебном решении сказано: «Вся совокупность свидетельств свидетельствует о том, что Плотникова О. В., являясь владельцем транспортного средства, передала управление автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения. У суда нет оснований не доверять данным доказательствам, они добыты в соответствии с требованиями закона, согласуются друг с другом».

Женщина обратилась за помощью к юристам. «Никто ни в чем не разбирался, решение было принято заочно, мне ничего не сообщали, и, если бы я не пошла на курсы, неизвестно, когда бы я об этом вообще узнала», — сказала «URA.RU» Ольга Плотникова.

По мнению Андрея Кацайлиди, управляющего партнера адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры», подобное судебное решение в принципе абсурдное: «Я изучил ситуацию и нашел, что несколько подобных судебных решений принимались в других областях страны. Но в итоге все они были отменены».

При рассмотрении дел об административных правонарушениях, перечисленных в главе 12 КоАП РФ, когда субъектом правонарушения является лицо, которое не получало право управлениям транспортными средствами, санкция в виде лишения водительских прав к данному лицу применима быть не может.