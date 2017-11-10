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10 ноября 2017
13:35  10 ноября 2017 0

Пентагон готовится к войне в космосе

НАТО, пентагон, медик, врач, ебиноборства, боевые искусства, пентагон, пентагон сша, штаб квартира министерства обороны сша
Военное ведомство потратит на 20% средств больше, чем планировалосьФото: depositphotos.com © URA.RU

Военно-воздушные силы США будут использовать космос как пространство для ведения военных действий. В 2018 году финансирование деятельности ВВС в космосе вырастет на 20%.

В Вашингтоне заявили, что ждут от военных превосходства в космическом пространстве. Американский военный бюджет в будущем году потратят на восстановление боевой готовности и экономически выгодную модернизацию. При этом сейчас ВВС США не хватает почти две тысячи пилотов, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно о том, что Конгресс разрешил Пентагону тратить деньги на разработку ракет средней дальности. Это произошло в нарушение заключенного с РФ договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Лев Истомин
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