Пентагон готовится к войне в космосе

13:35 10 ноября 2017 0

Военное ведомство потратит на 20% средств больше, чем планировалось Фото: depositphotos.com © URA.RU

Военно-воздушные силы США будут использовать космос как пространство для ведения военных действий. В 2018 году финансирование деятельности ВВС в космосе вырастет на 20%.

В Вашингтоне заявили, что ждут от военных превосходства в космическом пространстве. Американский военный бюджет в будущем году потратят на восстановление боевой готовности и экономически выгодную модернизацию. При этом сейчас ВВС США не хватает почти две тысячи пилотов, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно о том, что Конгресс разрешил Пентагону тратить деньги на разработку ракет средней дальности. Это произошло в нарушение заключенного с РФ договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.