Путин выразил соболезнования в связи со смертью Задорнова

Михаил Задорнов скончался в возрасте 69 лет
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Михаила Задорнова в связи со смертью сатирика. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Задорнова», — приводит цитату Пескова RT.
Михаил Задорнов скончался в возрасте 69 лет. Он страдал от продолжительной болезни, напоминает агентство Nation News.
Народный артист СССР Иосиф Кобзон подтвердил информацию о смерти артиста. Музыкант рассказал, что у сатирика были поражены оба полушария мозга и он был неизлечимо болен. «Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят», — сказал Кобзон.