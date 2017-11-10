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10 ноября 2017
13:10  10 ноября 2017 0

«Он был честным голосом». Кобзон назвал смерть Задорнова трагедией

Михаил Задорнов. Интервью. Екатеринбург, задорнов михаил
Сатирик скончался от неизлечимой болезниФото: Александр Мамаев © URA.RU

Народный артист СССР Иосиф Кобзон прокомментировал известие о смерти сатирика и писателя Михаила Задорнова.

Певец подтвердил известие о смерти артиста и друга, заявив, что у Задорнова были поражены оба полушария мозга и он был неизлечимо болен, пишет RT. «Вчера вечером он скончался. Очень жаль. Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят», — сказал Кобзон. «Будем скорбеть всей страной», — добавил певец в комментарии «Национальной службе новостей».

Задорнов скончался на 70-м году жизни от рака головного мозга. О своей болезни писатель объявил в прошлом году. Год назад артист перенес операцию в немецкой клинике «Гарите», после чего проходил лечение в Прибалтике, сообщает «Утро.ру». За два месяца до смерти Задорнов обратился в православную веру.

Лев Истомин
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