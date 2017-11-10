Народный артист СССР Иосиф Кобзон прокомментировал известие о смерти сатирика и писателя Михаила Задорнова.
Певец подтвердил известие о смерти артиста и друга, заявив, что у Задорнова были поражены оба полушария мозга и он был неизлечимо болен, пишет RT. «Вчера вечером он скончался. Очень жаль. Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят», — сказал Кобзон. «Будем скорбеть всей страной», — добавил певец в комментарии «Национальной службе новостей».
Задорнов скончался на 70-м году жизни от рака головного мозга. О своей болезни писатель объявил в прошлом году. Год назад артист перенес операцию в немецкой клинике «Гарите», после чего проходил лечение в Прибалтике, сообщает «Утро.ру». За два месяца до смерти Задорнов обратился в православную веру.