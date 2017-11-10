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10 ноября 2017
20:49  10 ноября 2017 1

Герой секс-фото с Волочковой пообещал наказать тех, кто слил снимки в Сеть

Подписчики осудили Дзотова за наведение «хайпа»Фото: Чермен Дзотов, «ВКонтакте»

Герой секс-фото с балериной Анастасией Волочковой, бизнесмен Чермен Дзотов, выразил свое сожаление по поводу того, что компрометирующие кадры оказались в Сети, и пообещал наказать тех, кто украл их и слил в Интернет. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дзотов удивлён, что мошенники, которые своровали его сим-карту и взломали соцсети, только спустя полгода опубликовали его личные снимки в Интернете. «С Настей мы уже больше года не общаемся, и мне больше всего не хотелось бы, чтобы это отразилось на ее нынешних отношениях. Это дело рук тех же мошенников, которые своровали мою телефонную карточку и взломали все мои соцсети полгода назад. Странно, что выложили не сразу, а спустя полгода», — пишет он. Свое сообщение в посте Дзотов закончил словами о том, что он это теперь просто так не оставит.

Многие пользователи «ВКонтакте» отреагировали на запись бизнесмена отрицательно, осуждая за наведение «хайпа». «Когда ради хайпа, случайно совпавшего с запуском новых проектов, разыграл комедию со взломом и слил фотки в Сеть. Норм духовность прокачал в Черногории», — пишет Ксения Кот. «А зачем вы ее фотографировали? Вы же знали, что она публичная персона», — комментирует запись Дзотова Вероника Семенова. Некоторые подписчики защищают автора поста, говоря о том, что секс — это личное дело каждого.

Ранее неизвестные выложили в Сеть фотографии секса Чермена Дзотова и женщины, похожей на балерину Анастасию Волочкову. Позже Дзотов подтвердил подлинность фотографии и присутствие на ней Волочковой корреспонденту «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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