Неизвестные выложили в Сеть фотографии секса с женщиной, похожей на Волочкову. ФОТО

Татуировки на спине балерины и девушки бизнесмена совпадают
Неизвестные злоумышленники выложили в Сеть фотографии секса бизнесмена Чермена Дзотова и женщины, похожей на балерину Анастасию Волочкову.
«Я подтверждаю подлинность снимков. Меня взламывают второй раз. Пытаюсь найти злоумышленников через детективов», — рассказал «URA.RU» Дзотов.
Судя по скриншоту переписки бизнесмена со злоумышленниками с него требовали 20 000 рублей за отказ от публикации пикантных снимков. Часть подписчиков Дзотова в «ВКонтакте» решила, что таким образом мужчина занимается самопиаром, а переписка — фейк.
Представители Волочковой инцидент пока не комментируют.
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