ООН предрекла Украине химическую катастрофу

21:58 10 ноября 2017 0

Разрушение водоочистительной инфраструктуры грозит Украине катастрофой Фото: Илья Московец © URA.RU

Украина может столкнуться с химической катастрофой. Об этом заявили в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека. Поводом для беспокойства стало то, что на Донбассе, рядом с объектами водоснабжения, усилились боевые действия, а это грозит разрушением системам водоочистки.

Свое мнение о сложившейся на востоке Украины ситуации высказали два эксперта: курирующий права человека на удаление небезопасных препаратов Баскук Тунчак и курирующий права на неопасную питьевую воду Лео Хеллер. Они выразили опасения в связи с тем, что под обстрелы в районе Донецка попадают объекты водоснабжения с запасами хлора и другими опасными химическими веществами, передает РИА «Новости».

«Нанесение ущерба этой инфраструктуре и разрушение водоочистительных станций может иметь ужасающее последствие для населения и окружающей среды на большой части территории восточной Украины», — делают выводы эксперты. Тунчак и Хеллер также отмечают, что хлор может использоваться как химоружие, несмотря на то, что он не занесен в реестр вооружения, которое необходимо контролировать.

Специалистов призывают участников военного конфликта помнить о демилитаризованных районах вокруг критически важной инфраструктуры в Донбассе и о масштабной катастрофе, к которой может привести ее разрушение.

Ранее под Донецком взорвался склад боеприпасов. Территория, на которой произошло ЧП, находится под контролем армии Украины. Причиной пожара, по мнению ополченцев, стали нарушения мер безопасности при складировании боеприпасов.