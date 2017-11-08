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08 ноября 2017
07 ноября 2017
05:57  08 ноября 2017 0

В Сети опубликовано видео взрыва склада боеприпасов армии Украины

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв, взрыв
На кадрах видно, как полыхает и взрывается украинский складФото: Wikipedia
новость из сюжета:
Война на Украине
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В Сети опубликовано видео с места взрыва на складе боеприпасов в поселке Опытный под Донецком, который произошел еще в воскресенье, 5 ноября.

На кадрах, как пишет телеканал РЕН, просматривается полыхающий военный объект и слышны взрывы. Территория, на которой произошло ЧП, находится под контролем армии Украины, заявляли в оперативном командовании ДНР. Причиной пожара, по мнению ополченцев, стали нарушения мер безопасности при складировании боеприпасов.

Ранее стало известно о резком обострении ситуации на Донбассе. Украинские военные обстреляли окраины Донецка 5 ноября, выпустив порядка 120 ракет из системы залпового огня БМ-21 «Град». В результате атаки пострадали несколько детей, один из которых погиб.

Сразу после обстрела глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить по этому факту уголовное дело. Лидер ДНР Александр Захарченко позже заявил, что ополченцы нанесли ответный удар украинским силовикам и уничтожили артиллерийские батареи, а также командный пункт, сообщало RT.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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