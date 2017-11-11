Украина заявила о завершении подготовки проекта по миротворцам в Донбассе

04:59 11 ноября 2017 0

В скором будущем на Востоке Украины могут появиться миротворцы Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Украина, Германия, Франция и Соединенные Штаты почти закончили работу по созданию проекта резолюции ООН по миротворцам в Донбассе, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

«Я несколько часов назад разговаривал с Куртом (спецпредставитель США по Украине), мы согласовали основные параметры нашей позиции, у нас фактически готов текст резолюции, наш проект. Я говорю „наш“, потому что это и США, и Германия, и Франция, и работаем с Великобританией с очень чёткой логикой», — приводит RT цитату министра, который не стал скрывать, что обеспечить безопасность миротворцев на Донбассе будет очень тяжело.

Ранее Nation News сообщало, что всего США планируют отправить в на Восток Украины 20 тысяч международных миротворцев.