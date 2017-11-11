{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 68,98
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 ноября 2017
10 ноября 2017
04:59  11 ноября 2017 0

Украина заявила о завершении подготовки проекта по миротворцам в Донбассе

Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016, вежливые люди, солдаты, армия, военные
В скором будущем на Востоке Украины могут появиться миротворцыФото: Константин Михальчевский © URA.RU

Украина, Германия, Франция и Соединенные Штаты почти закончили работу по созданию проекта резолюции ООН по миротворцам в Донбассе, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

«Я несколько часов назад разговаривал с Куртом (спецпредставитель США по Украине), мы согласовали основные параметры нашей позиции, у нас фактически готов текст резолюции, наш проект. Я говорю „наш“, потому что это и США, и Германия, и Франция, и работаем с Великобританией с очень чёткой логикой», — приводит RT цитату министра, который не стал скрывать, что обеспечить безопасность миротворцев на Донбассе будет очень тяжело.

Ранее Nation News сообщало, что всего США планируют отправить в на Восток Украины 20 тысяч международных миротворцев.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров