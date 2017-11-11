В Португалии выловили древнюю акулу-монстра. ФОТО

21:10 11 ноября 2017 0

Предки монстра жили в одно время с динозаврами Фото: скриншот YouTube (архив)

В Португалии выловили доисторическую акулу, предки которой населяли океан еще в эпоху динозавров около 80 миллионов лет назад. Плащеносная акула является вымирающим видом и обитает на большой глубине.

Экземпляр доисторической рыбы был обнаружен на глубине 700 метров близ побережья Алгарви. Полутораметровый хищник по способу передвижения и атаки, а также внешнему виду, напоминает змею, но с акульей пастью, отмечает Life.ru.

Обнаруженная «живая окаменелость» имеет 300 зубов. Представители данного вида встречаются в Атлантическом океане, у берегов Японии, Австралии и Новой Зеландии.