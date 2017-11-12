07:36 12 ноября 2017 0

Телеканал «ТВ Центр» выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Ноткина Фото: Википедия

На телеканале «ТВ Центр» выразили соболезнования в связи с кончиной Бориса Ноткина, проработавшего там 20 лет. В сообщении отмечается, что в последние годы телеведущий тяжело болел раком, а потому решил уйти из жизни.

Как отметили журналисты, Ноткину в этом году исполнилось 75 лет. Его программы всегда пользовались успехом у зрителей. «Непревзойдённый интервьюер, он легко находил общий язык со всеми гостями. Его любили и уважали все коллеги без исключения. В этот трагический момент мы скорбим вместе с родными Бориса Исаевича и переживаем с ними невосполнимую утрату», — приводит сообщение телеканала RT.

К соболезнованиям также присоединился глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, пермский сенатор, Алексей Пушков. В своем Twitter он написал, что смерть Бориса Ноткина для многих стала неожиданностью. «Хорошо знал Бориса Ноткина. Его смерть — шок. Он был активным, жизнерадостным, неизменно благожелательным. Глубокие соболезнования близким», — написал Пушков.

Борис Исаевич Ноткин родился в 1942 году в Москве. Впервые на телевидении в качестве гостя он выступил в программе «Добрый вечер, Москва», критикуя неэффективность советской медицинской пропаганды. А уже через неделю сам стал ведущим этой телепередачи. В 1997 году Ноткин начал вести на московском телеканале «ТВ Центр» свою авторскую программу, которая под разными названиями, в том числе «Приглашает Борис Ноткин», выходила до марта 2015 года. В последние время он страдал от тяжелого онкологического заболевания.

Телеведущего, как писало «URA.RU», обнаружили мертвым в субботу, 11 ноября, в поселке Рождествено в Одинцовском районе Московской области. По одной из версий, как пишет портал «Русская планета», телеведущий мог покончить с собой.