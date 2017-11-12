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Главные новости Курганской области
12:36  12 ноября 2017 0

В курганском гипермаркете еду перед раскладкой бросают на пол. «Это мы еще не знаем, что на складе творится». ФОТО

ТЦ Парус (Метрополис) Курган, колбаса, сосиски, тележка, сыр, мясные продукты
В магазине не уделяют внимания элементарным санитарным правилам, которым учат с детства: «Еду бросать на пол нельзя»Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане посетители торгового центра «РИО» в магазине «Метрополис» заметили на полу валяющуюся еду. Как утверждает одна из подписчиц паблика «Инцидент.Курган» во «ВКонтакте», готовые мясные продукты перед раскладкой на полки грузчик вывалил прямо на пол.

«Колбаса, сосиски, холодец, все на полу лежит) и грузчик складывает в холодильник, наш любимый Рио, уже время закрытия», — пишет возмущенная покупательница. Она отмечает, что грузчик стоит рядом с продуктами в грязной обуви и едва ли не топчется по ним.

Некоторые подписчики паблика отмечают, что ничего страшного не произошло, так как все продукты находятся в вакуумной упаковке. Другие с ужасом предполагают, как хранятся продукты в закрытых помещениях, если сотрудники магазина не стесняются так раскладывать товар при покупателях. «Это мы еще не знаем что на складе творится», — отмечает Ольга Стрельникова.

В магазине «URA.RU» комментировать фото из соцсетей отказались, сославшись на отсутствие руководства. «Комментарий только в понедельник, когда придет администрация», — заявил агентству представитель супермаркета.

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Еда валяется на полу, рядом с ней топчутся в грязной обуви Фото: «ВКонтакте» паблик «Инцидент Курган»

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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