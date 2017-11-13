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13 ноября 2017
Главные новости Москвы
14:48  13 ноября 2017 0

Регина Дубовицкая тяжело перенесла смерть Задорнова. На прощании с артистом ведущую было не узнать. ФОТО

Ведущую не узнали на новых фотоФото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Убитая горем из-за смерти сатирика Михаила Задорного бессменная ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая перестала быть на себя похожа. На церемонии прощания с Задорновым она появилась без макияжа и в простой одежде.

Зрители, привыкшие видеть Дубовицкую всегда с уложенной прической, хорошим макияжем и в нарядах, идеально сидящих по фигуре, были шокированы ее видом. Они отметили, что телеведущая сильно сдала, пишет портал «Дни.ру».

Ранее Регина Дубовицкая призналась, что сильно рассчитывала на то, что Михаил Задорнов сможет победить болезнь. «Я думала, все-таки обойдется. Он так боролся. Ну что сказать… Он был очень талантливый. Во всем талантливый. И в отношениях с людьми тоже», — отметила телеведущая.

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ФОТО: Артем Геодакян/ТАСС

Прощание с артистом прошло в воскресенье, 12 ноября. Как отмечает издание, на траурное мероприятие прибыли более 100 человек. Сначала к гробу пускали только родных и друзей артиста, потом — всех остальных. Поклонникам дали на прощание с сатириком около 20 минут.

Михаил Задорнов умер 9 ноября на 70-м году жизни, не сумев побороть онкологию.

Нина Калинина
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