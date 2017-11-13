Жители Кургана обнаружили в снегу разбросанные и разорванные письма и квитанции. Запись о находке появилась в группе «Инцидент | Курган».
Тропинка из не дошедших до адресатов почтовых отправлений начинается у угла магазина «Мебельная галерея» по улице Некрасова и уходит в гаражный кооператив, пояснил «URA.RU» автор публикации Виктория Андрюшкевич. Она добавила, что основную массу составляют квитанции «Энергосбыта», также есть уведомления от службы судебных приставов и сотового оператора с персональными данными адресатов.
В комментариях некоторые курганцы предположили, что таким образом повеселились школьники. «Молодежь напакостила», — заявила Елена Садова. Другие назвали виновникам ситуации сотрудников «Почты России». «Почтальон психанул!» — пошутил пользователь под ником DELETED.
В управлении Федеральной почтовой связи Курганской области «URA.RU» пообещали, что проведут проверку инцидента. Развернутый комментарий агентству предоставят по ее итогам.
Ранее «URA.RU» сообщало, что неизвестные выбросили на улицу письма пермяков.