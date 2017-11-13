{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,18
Динамика за 2 недели
Евро 68,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 ноября 2017
12 ноября 2017
11 ноября 2017
10 ноября 2017
Главные новости Курганской области
17:04  13 ноября 2017 0

«Почтальон психанул». В Кургане письма и квитанции горожан втоптали в снег. ФОТО

Тропинка из писем уходит в гаражный кооперативФото сообщества «Инцидент | Курган» во «ВКонтакте»

Жители Кургана обнаружили в снегу разбросанные и разорванные письма и квитанции. Запись о находке появилась в группе «Инцидент | Курган».

Тропинка из не дошедших до адресатов почтовых отправлений начинается у угла магазина «Мебельная галерея» по улице Некрасова и уходит в гаражный кооператив, пояснил «URA.RU» автор публикации Виктория Андрюшкевич. Она добавила, что основную массу составляют квитанции «Энергосбыта», также есть уведомления от службы судебных приставов и сотового оператора с персональными данными адресатов.

В комментариях некоторые курганцы предположили, что таким образом повеселились школьники. «Молодежь напакостила», — заявила Елена Садова. Другие назвали виновникам ситуации сотрудников «Почты России». «Почтальон психанул!» — пошутил пользователь под ником DELETED.

1/4
Квитанции горожан порвали и разбросали по снегу Фото сообщества «Инцидент | Курган» во «ВКонтакте»

В управлении Федеральной почтовой связи Курганской области «URA.RU» пообещали, что проведут проверку инцидента. Развернутый комментарий агентству предоставят по ее итогам.

Ранее «URA.RU» сообщало, что неизвестные выбросили на улицу письма пермяков.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров