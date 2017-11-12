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Главные новости Пермского края
18:22  12 ноября 2017 0

Письма пермяков выкинули на улицу: «Как платят, так и работают»

Клипарт, почта россии, почтовый ящик
«Почта России» установит, кто выбросил письмаФото: Александр Ельчищев © URA.RU

В пермских соцсетях активно обсуждают снимки с конвертами, которые выбросили на улицу. На фотографиях (есть в распоряжении редакции) видны адресаты и их персональные данные.

В региональном отделении «Почты России» пообещали разобраться в ситуации. «Проверка, конечно, будет», — пообещала «URA.RU» пресс-секретарь управления Федеральной почтовой связи Пермской области Наталья Логачева и попросила направить официальный запрос.

При этом не все комментаторы стали критиковать почтальонов. «Как платят, так и работают, — отметила Надежда Власова. — Неблагодарная работа у почтальона, дешевая и опасная…, а бродячие собаки, стаями которые бегают и кусают людей».

«Что за бред?! „Как платят“… Если ты пришел работать, будь добр, исполняй свои обязанности в полном объеме и качественно. Если что-то не устраивает, в том числе и зарплата, увольняйся, не занимай место», — возразил Игорь Виноградов.

В то же время ряд местных жителей предположили, что фото является постановочным.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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