Письма пермяков выкинули на улицу: «Как платят, так и работают»

В пермских соцсетях активно обсуждают снимки с конвертами, которые выбросили на улицу. На фотографиях (есть в распоряжении редакции) видны адресаты и их персональные данные.
В региональном отделении «Почты России» пообещали разобраться в ситуации. «Проверка, конечно, будет», — пообещала «URA.RU» пресс-секретарь управления Федеральной почтовой связи Пермской области Наталья Логачева и попросила направить официальный запрос.
При этом не все комментаторы стали критиковать почтальонов. «Как платят, так и работают, — отметила Надежда Власова. — Неблагодарная работа у почтальона, дешевая и опасная…, а бродячие собаки, стаями которые бегают и кусают людей».
«Что за бред?! „Как платят“… Если ты пришел работать, будь добр, исполняй свои обязанности в полном объеме и качественно. Если что-то не устраивает, в том числе и зарплата, увольняйся, не занимай место», — возразил Игорь Виноградов.
В то же время ряд местных жителей предположили, что фото является постановочным.