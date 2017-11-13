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Главные новости Пермского края
17:40  13 ноября 2017 0

Пермяка по наводке ФСБ оштрафовали за раздачу Wi-Fi

Интернет. Екатеринбург, телефон, смартфон, wi-fi, интернет, сеть, гаджет, вай фай, беспроводной интернет
Против мужчины составили пять административных протоколов из-за незаконной раздачи доступа в интернетФото: Анна Майорова © URA.RU

Роскомнадзор по Пермскому краю наказал местного жителя за незаконную раздачу доступа в интернет с помощью Wi-Fi. Как рассказали в пресс-службе ведомства, проверка деятельности гражданина началась на основании информации от краевого управления ФСБ.

В результате проверки оказание услуг было прекращено. У пермяка изъяли точку доступа Wi-Fi диапазоном 5 ГГц, мужчину оштрафовали и выдали ему два предписания. Против гражданина составили четыре административных протокола по статье «Эксплуатация двух РЭС без свидетельств о регистрации РЭС и разрешений на использование радиочастот» и один протокол по статье «Оказание телематических услуг связи без лицензии».

«Материалы по оказанию услуг связи без лицензии направлены мировому судье по месту проживания гражданина», — отметили в пресс-службе.

Виктор Дорофеев
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