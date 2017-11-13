Пермяка по наводке ФСБ оштрафовали за раздачу Wi-Fi

Роскомнадзор по Пермскому краю наказал местного жителя за незаконную раздачу доступа в интернет с помощью Wi-Fi. Как рассказали в пресс-службе ведомства, проверка деятельности гражданина началась на основании информации от краевого управления ФСБ.
В результате проверки оказание услуг было прекращено. У пермяка изъяли точку доступа Wi-Fi диапазоном 5 ГГц, мужчину оштрафовали и выдали ему два предписания. Против гражданина составили четыре административных протокола по статье «Эксплуатация двух РЭС без свидетельств о регистрации РЭС и разрешений на использование радиочастот» и один протокол по статье «Оказание телематических услуг связи без лицензии».
«Материалы по оказанию услуг связи без лицензии направлены мировому судье по месту проживания гражданина», — отметили в пресс-службе.