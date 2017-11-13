Названы самые надежные и комфортабельные автомобили 2017 года

19:52 13 ноября 2017 0

Toyota заняла сразу три места в рейтинге Фото: Александр Константинов © URA.RU

Рейтинг самых надежных и комфортабельных автомобилей 2017 года составили эксперты журнала Consumer Reports. Топ-десять возглавила японская машина Toyota Yaris iA.

Авторы рейтинга считают, что Yaris iA оптимальна по соотношению цена — качество, надежна и удобна в эксплуатации, пишет телеканал 360. На втором месте оказался автомобиль Chevrolet Cruze — специалисты отметили его дизайн. На третьем месте разместился еще один представитель марки Toyota — Prius нового поколения. Его главным преимуществом специалисты назвали низкий расход топлива.

Четвертое и пятое места заняли Mazda MX-5 Miata и KIA Optima соответственно. С шестого по десятое места создатели рейтинга отдали Chevrolet Impala, Subaru Forester, Toyota Highlander, Audi Q7 и Honda Ridgeline.

Ранее русскоязычный журнал Forbes опубликовал список из десяти самых популярных автомобилей среди россиян по итогам октября этого года. Бесспорным лидером рейтинга стал автомобиль KIA Rio с результатом в 8779 продаж. На втором месте оказалась Lada Granta (8208), а закрыла первую тройку лидеров Lada Vesta с показателем в 6629 проданных машин.