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13 ноября 2017
19:52  13 ноября 2017 0

Названы самые надежные и комфортабельные автомобили 2017 года

Клипарт. Екатеринбург, Toyota
Toyota заняла сразу три места в рейтингеФото: Александр Константинов © URA.RU

Рейтинг самых надежных и комфортабельных автомобилей 2017 года составили эксперты журнала Consumer Reports. Топ-десять возглавила японская машина Toyota Yaris iA.

Авторы рейтинга считают, что Yaris iA оптимальна по соотношению цена — качество, надежна и удобна в эксплуатации, пишет телеканал 360. На втором месте оказался автомобиль Chevrolet Cruze — специалисты отметили его дизайн. На третьем месте разместился еще один представитель марки Toyota — Prius нового поколения. Его главным преимуществом специалисты назвали низкий расход топлива.

Четвертое и пятое места заняли Mazda MX-5 Miata и KIA Optima соответственно. С шестого по десятое места создатели рейтинга отдали Chevrolet Impala, Subaru Forester, Toyota Highlander, Audi Q7 и Honda Ridgeline.

Ранее русскоязычный журнал Forbes опубликовал список из десяти самых популярных автомобилей среди россиян по итогам октября этого года. Бесспорным лидером рейтинга стал автомобиль KIA Rio с результатом в 8779 продаж. На втором месте оказалась Lada Granta (8208), а закрыла первую тройку лидеров Lada Vesta с показателем в 6629 проданных машин.

Виктор Дорофеев
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