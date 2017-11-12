Forbes назвал самые популярные среди россиян автомобили

02:16 12 ноября 2017 0

В список вошли четыре представителя отечественного автопрома Фото: depositphotos.com © URA.RU

Русскоязычный журнал Forbes опубликовал список из 10 самых популярных автомобилей среди россиян по итогам октября этого года.

Бесспорным лидером рейтинга стал KIA Rio с результатом в 8779 продаж. На втором месте оказалась Lada Granta (8208), а закрыла первую тройку лидеров Lada Vesta с показателем в 6629 проданных машин. Далее места расположились следующим образом: Hyundai Creta (6460), Hyundai Solaris (5110); Volkswagen Polo (4089), Renault Duster (4054), Lada Largus (3761), Lada Xray (3084) и Renault Logan (3068).

Октябрь, как отмечает издание, стал восьмым месяцем подряд с положительной динамикой, что считается самым длительным периодом роста за последние пять лет. Продажи легкового и коммерческого транспорта увеличились на 17,3% и составили 148 000 автомобилей.