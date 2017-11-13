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13 ноября 2017
23:04  13 ноября 2017 0

Путин рассказал о восстановлении отношений с Турцией

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Реджеп Тайип Эрдоган
Президенты России и Турции проводят встречу в СочиФото: Официальный сайт президента РФ
новость из сюжета:
Российско-турецкие отношения после уничтожения самолета в Сирии
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Отношения между Россией и Турцией почти полностью восстановлены, рассказал президент Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

«Наши отношения восстановились практически полностью», — приводит цитату Путина телеканал 360. Российский лидер сообщил, что сотрудничество налаживается и по линии безопасности. Эрдоган согласился с Путиным.

В ноябре 2015 года турецкие военные сбили российский бомбардировщик, а власти Турции обвинили Россию в нарушении воздушного пространства. После этого Москва ввела запрет на ввоз в страну некоторых турецких овощей и фруктов, а также остановила продажу туров в азиатскую страну. Постепенно ограничения были сняты.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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