«Воронины», беременность в 18 и предательство киносемьи: Марии Ильюхиной — 22

Мария Ильюхина — российская актриса, наиболее известная по роли Маши в ситкоме «Воронины»

Мария Ильюхина 19 ноября 2025 отмечает двадцать второй день рождения. Актриса, выросшая на глазах миллионов зрителей в сериале «Воронины», прожила насыщенную жизнь: профессиональный спорт, десять лет на съемочной площадке, замужество и материнство в восемнадцать лет, громкий скандал с заменой в продолжении любимого проекта. Подробнее об история девушки, которая пожертвовала детством ради карьеры и столкнулась с жестокой реальностью шоу-бизнеса — в материале URA.RU.

Детство Марии Ильюхиной в тени софитов и спортивных достижений

Мария Сергеевна Ильюхина появилась на свет 19 ноября 2003 года в Москве. Ее родители Сергей и Наталья когда-то строили карьеру хореографов в театре эксцентрики «Бим-Бом», но с рождением дочери изменили приоритеты. Отец открыл танцевальную студию, мать посвятила себя воспитанию ребенка и стала ее менеджером.

С двух с половиной лет девочка начала заниматься художественной гимнастикой под руководством матери, мастера спорта. В четыре года Мария поступила в секцию школы олимпийского резерва. Параллельно с интенсивными тренировками она училась в лицее с углубленным изучением английского языка. Артистичность ребенка не осталась незамеченной — мать стала водить дочь на кастинги, где та регулярно получала роли.

Первое появление на экране случилось в двухлетнем возрасте — крошка мелькнула в сериалах «Есенин» и «Звезда эпохи». Полноценный кинодебют состоялся в 2008 году: пятилетняя Маша сыграла Фросю в фильме «Девичник» режиссера Анны Легчиловой. Спортивные достижения шли параллельно с актерской карьерой — девочка завоевывала призы на российских и международных соревнованиях, в 2015 году стала призером турнира в Варшаве и получила звание кандидата в мастера спорта.

1/2 В 2009 году Ильюхина была утверждена на роль Маши, дочери Кости и Веры, в телесериале «Воронины» Фото: Кадр из сериала "Воронины", реж. Александр Жигалкин, Леонид Коновалов (II), Алексей Кирющенко, Георгий Дронов, 2009-2019, «ГудСториМедиа» по заказу «Леан-М»

В 2009 году шестилетнюю Марию утвердили на роль Маши, старшей дочери Кости и Веры Ворониных в одноименном ситкоме канала СТС. Проект стал адаптацией американского сериала и превратился в самую долгоиграющую версию в мире. Девочка буквально росла на глазах у зрителей, проведя на съемочной площадке все детство и подростковые годы.

Экранная семья стала для Марии почти настоящей. Георгий Дронов, игравший отца Костю, поддерживал юную коллегу на спортивных соревнованиях. Борис Клюев в роли дедушки Николая Петровича давал советы по любым вопросам и стал для девочки духовным наставником. Когда народный артист России умер в 2020 году, Мария опубликовала пронзительный пост, назвав его самым любимым дедушкой. Екатерина Волкова, игравшая маму Веру, казалось, тепло относилась к экранной дочери.

За десять лет съемок Мария пожертвовала многим. Она признавалась, что отказалась от обычного детства, большей части подросткового периода и даже стала жертвой школьного буллинга.

Последняя серия «Ворониных» вышла осенью 2019 года. Мария получила Национальную детскую премию в номинации «Главная актриса» в 2017 году и звание актрисы года на церемонии «Девичник Teens Awards 2018».

Деятельность Марии Ильюхиной вне съемочной площадки

Также Мария снималась в телесериалах «Мамочки» и «Деффчонки», в фильме «Два мгновения любви» Фото: Александра Чурикова / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

С 2012 по 2015 год Мария занимала должность детского редактора журнала «Первоклассные родители». Девочка-подросток давала советы взрослым по воспитанию детей, что выглядело неоднозначно.

В период с 2013 по 2016 год она работала ведущей фестивалей «МультFest» и «Звездные дети». Мария вела День гимнастики, посвященный восьмидесятилетию художественной гимнастики, в Экспоцентре и Доме Правительства. Девушка пробовала себя в модельном бизнесе, участвуя в празднике детской моды и музыки PICCOLO Fashion Day.

В 2015 году актриса заняла первое место на чемпионате по художественной гимнастике в Варшаве. Спорт оставался важной частью ее жизни, несмотря на плотный график съемок. Мария мечтала поступить в школу-студию МХАТ, но позже отказалась от этой идеи. В пятнадцать лет она стала студенткой Московского центра образования школьников имени Ломоносова, затем поступила в РАНХиГС на факультет продюсирования и культурной политики.

Личная жизнь Марии Ильюхиной: замужество и материнство в восемнадцать

В ноябре 2022 года актриса Мария Ильюхина, известная по роли Маши в сериале «Воронины», вышла замуж

Первые серьезные отношения начались в пятнадцать лет с участником шоу «Голос. Дети» Марком Потаповым. Подростки даже снялись вместе в клипе на песню Марии «Искры», но романтика быстро угасла. В 2020 году избранником актрисы стал студент московского автомобильно-дорожного института Роман. Эти отношения тоже оказались непродолжительными.

Судьбоносная встреча произошла еще в школьные годы. Алексей Шаров, будущий муж Марии, не имел отношения к шоу-бизнесу. Молодой человек занимался футболом и учился в РАНХиГС на факультете госуправления. Осенью 2022 года Алексей сделал предложение в ресторане, надев девушке на палец кольцо с бриллиантом.

18 ноября 2022 года, накануне девятнадцатого дня рождения, Мария шокировала публику объявлением о беременности. Фотография, сделанная на шестом месяце, мгновенно разлетелась по сети. Девушка призналась, что скрывала свое положение, но готова к материнству и не собирается надолго уходить из профессии.

Свадьба состоялась в конце ноября 2022 года — скромная церемония без пышного торжества. Мария оставила девичью фамилию. 12 марта 2023 года родилась дочь, которую назвали Марией. Алексей присутствовал на родах и лично перерезал пуповину. Молодая мама долго скрывала имя ребенка и не показывала лицо, но летом 2023 года рассказала о тезке и начала публиковать открытые фотографии.

После родов Мария похудела на пятнадцать килограммов за месяц. Актриса строго следила за питанием, много гуляла и занималась спортом. Опыт профессиональной гимнастки помог быстро восстановить форму. Уже весной 2024 года, когда дочери исполнился год, Ильюхина объявила о намерении возобновить карьеру.

Скандал с «Костей-Верой»

Карина Орлова — российская актриса, исполнительница роли Маши Ворониной в сериале «Костя — Вера», спин-оффе сериала «Воронины»

В мае 2024 года разразился громкий конфликт. Телеканал СТС объявил о съемках спин-оффа «Ворониных» под названием «Костя — Вера». Главные роли достались прежним исполнителям — Георгию Дронову и Екатерине Волковой. Но роль повзрослевшей Маши Ворониной отдали не Марии Ильюхиной, а двадцатидвухлетней Карине Орловой.

Мария узнала о проекте из социальных сетей. Никто из коллег не позвонил, не написал, не предупредил. Девушка возмутилась в блоге, назвав произошедшее большим предательством. Она посвятила проекту десять лет жизни, все детство и отрочество, пожертвовала многими сферами, а ее просто вычеркнули.

Продюсеры поспешили оправдаться: Марию приглашали на кинопробы в середине марта, но она их провалила. Актриса подтвердила, что была на кастинге, но считает его формальностью. Ей прислали сценарий, она все отрепетировала, но на пробах внезапно поменяли задание. Никто из других актеров кастинг не проходил — их утвердили автоматически.

Особенно больно ударило молчание киносемьи. Георгий Дронов, поддерживавший экранную дочь на соревнованиях, не нашел слов утешения. Екатерина Волкова опубликовала пост о том, что актеры зависимы от решений продюсеров и сама регулярно не проходит кастинги. Она призналась, что узнала о замене уже на площадке, и пожелала удачи Карине Орловой.

Актриса назвала замену позорищем и обрушилась на Орлову, у которой за плечами лишь два эпизода. Девушка написала о том, что ее заменили профактрисой, не похожей внешне на настоящую Машу. Поклонники устроили травлю новой исполнительницы, забрасывая оскорблениями. Карина долго молчала, но затем опубликовала фото со съемок, демонстрируя, что чувствует себя комфортно в новой семье.

Инсайдеры объяснили ситуацию отсутствием у Ильюхиной актерского образования и профессиональных навыков. Продюсер Теймур Джафаров уклончиво заметил, что каждый живет в своей реальности. Коллеги намекали: Маша хороша в детской роли, но для взрослой драмы нужна настоящая актриса.

Мария Ильюхина сегодня: между материнством и возвращением в профессию

В 2021 году Мария Ильюхина поступила в РАНХиГС на факультет продюсирования и культурной политики

В марте 2025 года дочери Марии исполнилось два года. Актриса устроила пышный праздник, украсив детскую шариками и игрушками, приготовив торт с цифрой. Среди подарков оказался детский «Бентли». Мария активно ведет блог, делясь фото дочери и рассказывая о жизни молодой семьи.

Девушка водит малышку на развивающие занятия и в музеи, много времени уделяет воспитанию. С мужем сохраняются теплые отношения, Алексея она благодарит за поддержку. Со свекровью у актрисы прекрасный контакт — Мария называет ее второй мамой.

В начале 2025 года вышел новый трек Марии Ильюхиной и Татарина «Забудь его». Девушка продолжает писать музыку, стихи и прозу, снимает видео. На ее страницу в соцсетях подписано почти полмиллиона человек.

Фильмография Марии Ильюхиной

За годы карьеры Мария Ильюхина успела поработать в разных жанрах. Актриса снялась в нескольких заметных проектах:

«Есенин» (2005) — первое появление на экране в двухлетнем возрасте, роль без указания имени персонажа.

«Звезда эпохи» (2005) — еще одна ранняя работа, эпизодическая роль.

«Девичник» (2008) — полноценный дебют, роль Фроси в фильме Анны Легчиловой.

«Воронины» (2009-2019) — главная роль Марии Константиновны Ворониной, старшей дочери Кости и Веры, которая принесла всероссийскую известность.

«Мамочки» (2010) — роль Маришки в сериале, съемки параллельно с «Ворониными».

«Экспорт Рэймонда» (2010) — появление в роли самой себя.

«Бомбила» (2011) — роль Танюши Гороховой, дочери главных героев Артема и Алены в криминальной драме.

«Мамочки 2» (2012) — возвращение к роли Маришки в продолжении проекта.

«Деффчонки» (2012) — эпизодическая роль в популярном комедийном сериале ТНТ.

«Бомбила. Продолжение» (2013) — снова Танюша Горохова во втором сезоне.

«Бомбила 3» (2013) — завершение трилогии в роли дочери главных героев.

«Два мгновения любви» (2013) — роль Тани, дочери подруги главной героини в мелодраме.