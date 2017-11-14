Премьер Англии заявила, что Россия «угрожает мировому порядку»

07:26 14 ноября 2017 0

Сама Тереза Мэй находится на грани отставки Фото: depositphotos.com

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в попытке подрыва правил международных отношений. Политик сделала заявление в понедельник, 13 ноября, на банкете лорда-мэра в Лондоне.

«Мы ищем отношений, … которые будут опорой нашей общей приверженности открытым экономикам и свободным обществам перед лицом тех, кто хочет подорвать их», — приводит ее слова ТАСС.

По убеждению Мэй, Россия является лидером тех сил, которые хотят эти правила подорвать. Она обвиняет Кремль в аннексии Крыма, разжигании конфликта на Украине, кибератаках и вмешательстве в зарубежные выборы. Также она заявила, что действия российских властей «угрожают мировому порядку».

Ранее 40 британских консерваторов потребовали отставки премьер-министра. Брексит (выход Англии из Евросоюза) расколол кабинет министров страны, и политики считают, что Мэй не способна навести порядок, пишет «Национальная служба новостей». Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года.