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14 ноября 2017
13 ноября 2017
07:26  14 ноября 2017 0

Премьер Англии заявила, что Россия «угрожает мировому порядку»

Клипарт, лондон, англия, великобритания, флаг, Биг Бен, big ben, england
Сама Тереза Мэй находится на грани отставкиФото: depositphotos.com

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в попытке подрыва правил международных отношений. Политик сделала заявление в понедельник, 13 ноября, на банкете лорда-мэра в Лондоне.

«Мы ищем отношений, … которые будут опорой нашей общей приверженности открытым экономикам и свободным обществам перед лицом тех, кто хочет подорвать их», — приводит ее слова ТАСС.

По убеждению Мэй, Россия является лидером тех сил, которые хотят эти правила подорвать. Она обвиняет Кремль в аннексии Крыма, разжигании конфликта на Украине, кибератаках и вмешательстве в зарубежные выборы. Также она заявила, что действия российских властей «угрожают мировому порядку».

Ранее 40 британских консерваторов потребовали отставки премьер-министра. Брексит (выход Англии из Евросоюза) расколол кабинет министров страны, и политики считают, что Мэй не способна навести порядок, пишет «Национальная служба новостей». Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года.

Семен Гринберг
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