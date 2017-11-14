Управление федеральной почтовой службы по Курганской области провела расследование по инциденту с разбросанной по улице корреспонденцией. Выехавшие на место сотрудники «Почты России» обнаружили, что на конвертах стоят штампы альтернативной службы доставки.
В качестве доказательств специалист пресс-службы зауральского УФПС Анастасия Козленко выслала фото конверта, на котором можно разглядеть штамп «Службы доставки корреспонденции».
Представитель альтернативной почтовой службы Петр Балашенко заявил, что исключает недобросовестное отношение со стороны курьеров «Службы доставки корреспонденции». «У нас люди работают по девять лет, очередь стоит из желающих к нам устроиться», — пояснил он свою позицию. Также он отметил, что их служба не занимается доставкой единых квитанций и писем от судебных приставов — именно о них сообщали очевидцы. «Это попытка опорочить нашу репутацию. Я тоже могу взять любой пустой конверт и на основании этого что-то утверждать», — заявил он.
Запись о разорванных письмах, разбросанных по снегу, появилась в группе «Инцидент | Курган».