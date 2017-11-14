{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Информацию о Скуратове озвучат на суде против журналиста «URA.RU». «Пока мне закрыли рот подпиской о неразглашении»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,18
Динамика за 2 недели
Евро 68,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 ноября 2017
13 ноября 2017
12 ноября 2017
11 ноября 2017
Главные новости Курганской области
11:54  14 ноября 2017 0

Правительство Зауралья выделило 900 тысяч рублей на сжигание зараженных свиных туш

АГРО 2016 выставка Челябинск, свинья, поросенок
Туши инфицированных животных, завезенных из Тюменской области, уничтожатФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Зауралье созданы две специальные комиссии для ликвидации очагов африканской чумы свиней, которые возникли из-за ввоза инфицированных животных из Тюменской области. На сжигание туш правительство региона выделило из резервного фонда 900 тысяч рублей, передает корреспондент «URA.RU».

Вирус АЧС обнаружен в убойном цехе в селе Садовое Кетовского района, а также в морозильной камере курганского цеха по производству мясных полуфабрикатов индивидуального предпринимателя Соколова. Туши свиней будут изъяты и уничтожены. Приняты все меры для предотвращения распространения вируса.

«Исходя из требования закона о ветеринарии, уничтожение туш будет вестись путем высокотемпературного сжигания с помощью покрышек от автомобилей и дизельного топлива, — пояснил вице-губернатор — директор департамента АПК Сергей Пугин. — Сегодня или завтра утром начнем процесс сжигания продуктов как в селе Садовое, так и ИП Соколова. Учитывая количество продуктов, на это потребуется два-три дня».

Губернатор Зауралья Алексей Кокорин поручил следить за ситуацией по очагам АЧС в соседних областях.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров