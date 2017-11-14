В Зауралье созданы две специальные комиссии для ликвидации очагов африканской чумы свиней, которые возникли из-за ввоза инфицированных животных из Тюменской области. На сжигание туш правительство региона выделило из резервного фонда 900 тысяч рублей, передает корреспондент «URA.RU».
Вирус АЧС обнаружен в убойном цехе в селе Садовое Кетовского района, а также в морозильной камере курганского цеха по производству мясных полуфабрикатов индивидуального предпринимателя Соколова. Туши свиней будут изъяты и уничтожены. Приняты все меры для предотвращения распространения вируса.
«Исходя из требования закона о ветеринарии, уничтожение туш будет вестись путем высокотемпературного сжигания с помощью покрышек от автомобилей и дизельного топлива, — пояснил вице-губернатор — директор департамента АПК Сергей Пугин. — Сегодня или завтра утром начнем процесс сжигания продуктов как в селе Садовое, так и ИП Соколова. Учитывая количество продуктов, на это потребуется два-три дня».
Губернатор Зауралья Алексей Кокорин поручил следить за ситуацией по очагам АЧС в соседних областях.