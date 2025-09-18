В Следственном комитете появится специальное IT-подразделение

В Следственном комитете России создано отдельное подразделение по вопросам информационных технологий, связи и защиты информации. Новую структуру будет курировать заместитель председателя СК РФ — руководитель Главного военного следственного управления Константин Корпусов.
«С учетом значительного объема задач по цифровизации ведомства председателем СК России принято решение о создании отдельного подразделения по вопросам информационных технологий, связи и защиты информации. Отдел перейдет в подчинение заместителю председателя СК России — руководителю Главного военного следственного управления Константину Корпусову, курирующему это направление работы», — сказали в ведомстве для РИА Новости.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, решение о создании специализированного IT-подразделения принято председателем СК России Александром Бастрыкиным по итогам оперативного совещания по вопросам цифровой трансформации. Бастрыкин также подчеркнул, что цифровая трансформация должна быть направлена в первую очередь на повышение эффективности работы по раскрытию и расследованию преступлений, а также на оптимизацию управленческих процессов и качественное взаимодействие с гражданами.
Ранее сообщалось, что в Следственном комитете Российской Федерации создается специализированное подразделение, которое займется вопросами, относящимися к сфере информационных технологий, связи и информационной безопасности. Руководство данным подразделением поручено начальнику Главного военного следственного управления СК РФ Константину Корпусову. Информацию об этом распространила пресс-служба СК РФ.
