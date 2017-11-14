Панин заявил, что у Поклонской «не все в порядке с головой» после обвинений в свой адрес

19:49 14 ноября 2017 0

Актер ввязался в скандал с фильмом о Матильде Фото: Кадр из фильма «Мираж»

Актер Алексей Панин изменил отношение к депутату Госдумы Наталье Поклонской в худшую сторону после того, как та потребовала привлечь звезду экрана к ответственност за оскорбление чувств верующих.

Панин заявил, что сначала экс-прокурор Крыма понравилась ему, и он проникся симпатией к чиновнице. Отношение у Поклонской изменилось после того, как Панин снял пародию на фильм «Матильда».

«Раньше я думал, что весь этот скандал вокруг „Матильды“ — он ради пиара. Но теперь, когда Поклонская пытается обвинить меня в оскорблении чувств верующих, я понимаю, что у неё просто не всё в порядке с головой», — подчеркнул Панин, слова которого приводит Life.ru.

Как сообщает Национальная служба новостей, ранее стало известно, что пародия на последнего российского императора Николая II, продемонстрированная в выпуске шоу «Хайпновости» стала поводом для судебного иска. В ролике герой Алексея Панина всячески избегает внимания со стороны балерины Кшесинской, уточняет «Федеральное агентство новостей».