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14 ноября 2017
Главные новости Москвы
19:49  14 ноября 2017 0

Панин заявил, что у Поклонской «не все в порядке с головой» после обвинений в свой адрес

Панин Алексей, панин алексей
Актер ввязался в скандал с фильмом о МатильдеФото: Кадр из фильма «Мираж»

Актер Алексей Панин изменил отношение к депутату Госдумы Наталье Поклонской в худшую сторону после того, как та потребовала привлечь звезду экрана к ответственност за оскорбление чувств верующих.

Панин заявил, что сначала экс-прокурор Крыма понравилась ему, и он проникся симпатией к чиновнице. Отношение у Поклонской изменилось после того, как Панин снял пародию на фильм «Матильда».

«Раньше я думал, что весь этот скандал вокруг „Матильды“ — он ради пиара. Но теперь, когда Поклонская пытается обвинить меня в оскорблении чувств верующих, я понимаю, что у неё просто не всё в порядке с головой», — подчеркнул Панин, слова которого приводит Life.ru.

Как сообщает Национальная служба новостей, ранее стало известно, что пародия на последнего российского императора Николая II, продемонстрированная в выпуске шоу «Хайпновости» стала поводом для судебного иска. В ролике герой Алексея Панина всячески избегает внимания со стороны балерины Кшесинской, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Лев Истомин
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