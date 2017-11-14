22:17 14 ноября 2017 0

Ведомство выступило с официальным комментарием Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Министерстве обороны России назвали ошибкой публикацию скриншотов из компьютерной игры в качестве доказательства связи США и террористических структур в Сирии. Материалы, вызвавшие шквал критики, были прикреплены к заявлению о взаимодействии международной коалиции во главе с США и боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ возле сирийского города Абу-Кемаль.

Как выяснилось, публикацию со скриншотами из компьютерной игры разместило в социальных сетях гражданское лицо. Позже записи были удалены. Сейчас в отношении виновника проводится служебное расследование.

Но, по данным военного ведомства, «прокол» исполнителя не отменяет того, что отказ командования США наносить удары 9 ноября по колоннам отступающих террористов является реальным и хорошо известным американской стороне фактом, пишет «Интерфакс».

Американцы объяснили отказ атаковать боевиков тем, что бандиты добровольно сдаются в плен. И, значит, попадают под положение Женевской конвенции об обращении с военнопленными.