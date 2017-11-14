17:10 14 ноября 2017 0

В ведомстве допустили серьезную ошибку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минобороны России опубликовало на официальных страничках в соцсетях кадры, которые якобы доказывают обеспечение военнослужащими США прикрытие боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. Однако их достоверность немедленно поставили под вопрос: один из снимков в точности совпадает со скриншотом из компьютерной игры.

В ведомстве утверждают, что снимки сделаны 9 ноября 2017 года с помощью российских беспилотников возле сирийского города Абу-Камаль, где на данный момент ситуацию контролируют боевики. Вскоре выяснилось, что одна из фотографий совпадает с кадром из игры для гаджетов АС-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron. Игра является симулятором управления самолетом огневой поддержки американских сухопутных войск Lockheed AC-130.

При этом другие снимки, использованные в публикации Минобороны, оказались скриншотами с записи действий ВВС Ирака под Фаллуджей в прошлом году, пишет «Лента.ру».