Курганцев просят не гулять по тонкому льду. Уже пострадала собака

13:59 15 ноября 2017 0

Неокрепший лед Тобола угрожает жизням людей и животных Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане появился первый пострадавший от неокрепшего льда — в воду провалилась собака, прогуливавшаяся по поверхности реки Тобол. В связи с этим спасатели еще раз просят горожан не выходить на ноябрьский лед, так как это опасно для жизни.

Несчастный случай произошел днем 14 ноября в районе улицы Галкинской, сообщает пресс-служба областного управления реабилитации территорий и защиты населения. Случайный прохожий заметил, что дворняга, решившая испытать на прочность тонкий лед, провалилась в воду и тонет. Неравнодушный курганец вызвал на место происшествия спасателей. Спустя несколько минут водолаз дежурной смены поисково-спасательной службы подобрался к обессилевшей собаке и вытащил ее на берег.

Спасатели напоминают, что не стоит гулять по льду, пока его толщина не достигнет 12 сантиметров. Ходить нужно лишь там, где есть протоптанные тропинки, но необходимо предварительно осмотреться: не просел ли лед, нет ли вмерзшей растительности, далеко ли полыньи. Также следует воздержаться от выхода на лед, который покрыт снегом — там корка нарастает значительно медленнее.

Нетерпеливые курганские рыбаки игнорируют правила безопасности Фото группы «ВКонтакте» «Инцидент | Курган»

Между тем, некоторые курганцы открыто пренебрегают правилами безопасности: бурю негодования в соцсетях вызвало поведение любителей водной охоты. Рыбаки вышли на Тобол, едва он успел застыть. «Предупреждение было, что лед тонкий. А им без разницы, все равно сидят», — возмутилась Евгения в комментариях группы «ВКонтакте» «Инцидент | Курган». «Не пришлось бы потом из воды доставать этих рыбаков», — испугался Владислав. Под постом в сообществе «Курган LIVE» Юлия рассказала, что ей пришлось гонять детей, бегавших по льду в Центральном парке культуры и отдыха. «Проведите беседы, родители», — заключила горожанка.