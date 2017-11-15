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15 ноября 2017
21:25  15 ноября 2017 0

Киркоров заявил, что Путин слушает его песни «для настроения». ФОТО

Открытая лицензия от 07.10.2016, киркоров филипп
У певца — очередная наградаФото: wikimedia.org

Российский певец Филипп Киркоров получил орден Почета из рук президента РФ Владимира Путина. После этого певец сделал вывод, что глава государства периодически слушает его музыку.

«Сколько делали вы для нас, для нашей страны, не поддается даже пониманию. Эта награда для меня очень важный знак того, что вы слушаете иногда музыку, которая для настроения», — сказал Киркоров Путину.

Отметим, что летом этого года Путин наградил орденом Почета артистку Наталью Варлей, пишет «Лента.ру».

Фото: Дмитрий Смирнов/«Комсомольская правда»

Лев Истомин
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