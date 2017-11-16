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16 ноября 2017
15 ноября 2017
07:30  16 ноября 2017 0

Британские ученые уступили пальму первенства в открытиях специалистам из России и Италии

Караоке, сумасшедший ученый, автоугонщики, ПВО, Болгария, пробирки, химия, наука, эксперимент, сумасшедший ученый, сумасшедший профессор, ученый
Британские ученые проигрывают итальянцам и россиянамФото: depositphotos.com © URA.RU

Исследования ученых из Великобритании перестали пользоваться былой популярностью на фоне увеличения интереса к работам исследователей из других стран, в частности России, Италии, Китая и Индии. Как указано в докладе департамента бизнеса, энергетической и промышленной стратегии Соединенного Королевства, ежегодно в стране увеличивается число исследований лишь на 3%, тогда как в других странах научные работы с открытиями стали публиковать гораздо чаще.

«Высокий ежегодный рост числа публикаций наблюдается в некоторых развивающихся странах, например, Индии (12%), а также Китае и России — около 8%», — отмечается в документе, с которым удалось ознакомиться «Федеральному агентству новостей».

При этом, как отмечается в правительственном докладе, Италия поднялась на второе место после Великобритании по количеству научных открытий и намерена в ближайшем будущем обогнать Британию.

В Британии также пришли к выводу, что исследования королевства больше не так часто цитируются во всем мире, как раньше.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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