20:01 16 ноября 2017 0

Посол России во Франции Алексей Мешков и свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудили, как будут бороться в Париже за Екатеринбург Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Париже открылось представительство российского заявочного комитета «ЭКСПО 2025» — оно разместилось в здании, в котором в начале 40-х годов прошлого века находился офис гестапо, сообщает корреспондент «URA.RU» из столицы Франции. Здание расположено по адресу ru de la Faisanderie (Фазаний двор), 49 — это недалеко от Булонского леса и Триумфальной арки в фешенебельном районе Парижа, где находятся посольства многих стран.

Дом принадлежит Торговому представительству России во Франции. Оно было построено в начале XX века, в некоторых местах в нем скрипят полы и почернели зеркала, но сохранилась уникальная лепнина, а также фрески и хрустальные люстры на потолках. Как рассказала «URA.RU» глава заявочного Светлана Сагайдак, сам зал, где проходило открытие, давно не использовался, но силами заявочного комитета его постараются обновить. Например, только недавно в здании появился wi-fi под названием expo-2025.

На открытии подавали шампанское и небольшие закуски, гости (ими стали дипломаты, делегаты генеральной ассамблеи — по официальным данным, представителей более 40 стран, журналисты) разглядывали витрины, в которых расставлены вещи из России, такие как дымковская игрушка, сувениры из Дагестана, предметы из музея советского быта — например, кассета группы «Сектор газа», фигурка артиста Юрия Куклачева с котом и др.

Глава российского заявочного комитета «Экспо-2025» Светлана Сагайдак Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В новом представительстве российского заявочного комитета «ЭКСПО 2025» будут проходить небольшие приемы гостей, а также расположатся рабочие места сотрудников заявочного комитета, работающих в Париже (где, напомним, находится штаб-квартира Международного бюро выставок — организации, которая проводит всемирные выставки EXPO).

По словам свердловского губернатора Евгения Куйвашева, сегодняшнее открытие — это следствие той работы, которую Екатеринбург проводит уже много лет в борьбе за право проведения выставки EXPO на Урале. Как сказал на открытии «представительства Екатеринбурга в Париже» российский посол во Франции Алексей Мешков, в России есть поговорка: «Если гора не идет к Магомету, то Магомет пойдет в горе». «Мы хотим быть ближе к Парижу», — заявил дипломат.

Как удалось выяснить «URA.RU», офис российской заявки на EXPO появится вскоре и в Екатеринбурге — его открытие намечено на начало декабря 2017 года.

Столица Урала уже второй раз подает заявку на проведение Всемирной выставки — четыре года назад Екатеринбург боролся за право принять Expo-2020, дошел до финала конкурса, но в самом конце уступил Дубаю. Столица следующей всемирной выставки «ЭКСПО 2025» будет выбрана в ноябре 2018 года путем голосования всех стран мира, участвующих в международных выставках. Конкуренты Екатеринбурга — Осака (Япония), Баку (Азербайджан) и Париж (Франция). На днях во Франции состоялась первая презентация городов-претендентов: как писало «URA.RU», российская презентация заставила весь зал плакать.