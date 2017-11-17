В Тюменской области прошли акции в память жертв ДТП. ФОТО

На федеральных автодорогах Тюменской области проходят акции в память жертв ДТП. На трассе Екатеринбург-Тюмень инспекторы развернули инсталляцию на асфальте, начертив «линию пульса» и разместив на ней предметы, которые символизируют вещи погибших участников движения: детское автокресло, велошлем, ботинки, бутылку из-под спиртного, приборную доску автомобиля.
Водители почтили память своих коллег-дальнобойщиков, погибших в дорожных авариях на трассах. Они выступили за дорожную безопасность и соблюдение ПДД. Десятки водителей разместили на своих фурах призывы к безаварийному вождению, сообщили в УМВД России по Тюменской области.
Как сообщают в ведомстве, обстановка на федеральных автотрассах области остается сложной, особенно в период межсезонья, когда ухудшаются погодные условия для управления транспортным средством. С начала нынешнего года в ДТП на трассах погибли 87 человек, 476 человек травмированы.
Ранее «URA.RU» сообщало о двух погибших братьях в результате аварии на трассе Тюмень—Ханты-Мансийск. ДТП произошло вечером 28 октября на 730-м км автодороги. Daewoo Matiz вылетел на встречную полосу, врезался в отбойник, после чего его выбросило прямо под фуру.