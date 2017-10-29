08:29 29 октября 2017 0

В ДТП погибли два брата Фото: news.megatyumen.ru

Два человека погибли в результате страшной аварии на трассе Тюмень—Ханты-Мансийск. ДТП произошло вечером 28 октября на 730-м км автодороги.

Как сообщает портал «МегаТюмень», Daewoo Matiz вылетел на встречную полосу, врезался в отбойник, после чего его выбросило прямо под фуру. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки.

По словам очевидцев аварии, Matiz занесло на нечищенной дороге. В то же время в УМВД России по ХМАО сообщают, что водитель легковушки пошел на обгон и врезался в фуру.

По данным пользователей соцсетей, в аварии погибли два брата 1995 и 1998 годов рождения, проживавших Пыть-Яхе.