Оперный певец пугает пермяков в неожиданных местах. ВИДЕО

Житель Перми поет оперным голосом в неожиданных местах — в общественном транспорте или просто на улице. Некоторые горожане пугаются, другие, напротив, хвалят его.
Ролик с поющим в трамвае мужчиной, появилось в группе «Подслушано Пермь» в «ВК». На видео пассажиры, сидящие прямо перед артистом, покидают свои места. «В оперном билеты по 10 тысяч, и ещё в трамваях подрабатывают! А зритель какой неблагодарный! С почти халявного концерта ушли!» — шутят в комментариях пользователи. Кстати, в Пермском театре оперы и балета «URA.RU» сообщили, что у них такой певец не работает.
Многие пермяки отметили, что видели поющего мужчину на улицах и в транспорте Перми. «Я его как-то встречала, когда с собакой гуляла. Идём, значит, с ней такие, каждая о своём думает… и он как заорет… Ладно я, у меня собака чуть не обделалась (стафф, между прочим)», — пишет одна из пользовательниц сети. «У меня тоже есть видос про него — в 11 трамвае он пел. Так-то настроение поднял всем, просто попрощался и ушёл. Классный парень», — отмечает пермяк.