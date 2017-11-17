В Кургане перед судом предстанет владелица игровой арены «Лазертаг» в торгово-развлекательном центре «Пушкинский», из-за действий которой тяжелую травму получила 12-летняя девочка.
Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Курганской области, 1 июля 2016 года предпринимательница допустила к эксплуатации аттракцион, хотя знала, что он представляет опасность для посетителей. Спустя месяц случилось несчастье: во время игры девочка с разбегу налетела на вентиляционную трубу, расположенную вдоль потолка. После удара головой пострадавшая упала на пол и повредила позвоночник.
45-летней бизнесвумен предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они по неосторожности повлекли причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Женщине грозит до шести лет лишения свободы.