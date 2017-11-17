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Главные новости Пермского края
18:16  17 ноября 2017 0

«Можно билет на Олимпиаду купить!» Пермяков шокировали цены в оперном театре

Старые здания Перми., оперный театр, пермь
Цены на «Щелкунчика» в пермском оперном доходят до 15 тысяч рублейФото: Алексей Гущин © URA.RU

Жители Перми удивлены высокими ценами на билеты в местный театр оперы и балета. Например, билеты на традиционный предновогодний спектакль «Щелкунчик» стоят 15 тысяч рублей.

«15000 за билет на „Щелкунчика“… Пермский оперный, я тебя очень люблю, но ты сошёл с ума. За эти деньги можно было на открытие сочинской Олимпиады билет купить», — пишет одна из пользовательниц сети, вспоминая, что два года назад была на этом представлении.

«Цена на любой продукт регулируется соотношением спроса и предложения. Спрос на новые, качественные постановки театра повышенный. Тем не менее, мы не повышаем цены на билеты настолько, насколько нам позволяет рынок. Те билеты за 10-15 тысяч рублей, о которых вы говорите, — это только 10% от общего количества мест в зале. Минимальная цена на даже предновогоднего „Щелкунчика“ составляла 300 рублей. Разумеется, эти билеты продаются в первую очередь», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе Пермского оперного.

В театре говорят, что цена зависит от времени показа спектакля. «На январские показы цены значительно ниже. Декабрьские показы — это премьерная серия, мы выпускаем совершенно новую постановку в хореографии главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко. И у зрителя всегда есть выбор — если он не готов платить за то, чтобы стать участником торжественной премьеры, сходить на следующие показы, которых будет немало», — рассказали в театре.

В театре напомнили также, что в рамках «Лаборатории современного зрителя», которая работает уже второй год, зрители могут совершенно бесплатно присутствовать на репетициях «Щелкунчика».

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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