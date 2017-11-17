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17 ноября 2017
Главные новости Москвы
20:23  17 ноября 2017 0

Песков прокомментировал отказ телеканалов транслировать Олимпиаду-2018

Пресс-конференция с участием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Москва, песков дмитрий
Песков готов понять телеканалы, бойкотирующие Олимпийские ИгрыФото: Андрей Махонин © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с пониманием отнесется к возможному отказу российских телеканалов от трансляции зимней Олимпиады в Пхенчхане, если сборной России запретят участвовать в соревнованиях.

«Совершенно очевидным является тот факт, что неучастие нашей сборной в Олимпиаде приведёт к понижению интереса к этим трансляциям со стороны аудитории в России», — заявил Песков изданию «Р-Спорт», сославшись на дорогостоящие права на трансляцию Игр.

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При этом он отметил, что на данный момент говорить об этом преждевременно, отмечает RT. «Наши спортивные власти продолжат весьма терпеливо диалог с международными спортивными организациями для обеспечения дальнейшего нашего взаимодействия и сотрудничества с МОК», — пообещал Песков.

Ранее «URA.RU» сообщало, что российские федеральные телеканалы («Первый», «Россия 1» и «Матч ТВ») могут отказаться транслировать зимнюю Олимпиаду, если национальную сборную страны отстранят от участия в соревнованиях. Судьбу российской сборной МОК решит в начале декабря.

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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