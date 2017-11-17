08:20 17 ноября 2017 0

Отечественным телеканалам невыгодно показывать Олимпиаду без участия российских спортсменов Фото: pixabay.com © URA.RU

Российские телеканалы могут отказаться транслировать зимнюю Олимпиаду, если национальную сборную страны отстранят от участия в соревнованиях. Судьбу российской сборной решит 5—7 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК).

Игры в южнокорейском Пхенчхане планируют показать три федеральных телеканала: «Первый», «Россия 1» и «Матч ТВ», однако если российские спортсмены не будут участвовать в Олимпиаде, то «Первый» и «Россия 1» скорее всего откажутся от показа. Об этом сообщили сразу несколько источников газеты «Ведомости». Объяснение простое: зрители болеют, в первую очередь, за своих спортсменов, но если они не будут выступать, то интерес к Олимпийским играм резко снизиться. Как уточняют собеседники издания, крупнейшим каналам нет экономического смысла платить десятки миллионов долларов за права на показ игр, если из-за низких рейтингов они не смогут заработать на рекламе.

Кроме того, повлиять на вердикт об отказе от трансляции Олимпиады могут и российские власти одним волевым решением. Впрочем, чиновники полагают, что такого исхода не будет. И телеканалы сами примут решение.

Эксперты предполагают, что МОК может не отстранить всю сборную и отдать решения в руки спортивных федераций по видам спорта (как это было перед летней Олимпиадой 2016 года в Рио). Если российских спортсменов не допустят до каких-то отдельных дисциплин, телеканалы скорее всего определятся по трансляциям непосредственно перед Играми.

Все права на трансляцию Игр продает МОК. Но российские телеканалы покупают права не напрямую у МОКа, а у посредника — компании «Телеспорт» Петра Макаренко. Источники, близкие к «Телеспорту» и телекомпаниям, рассказали газете, что права на трансляцию двух ближайших Игр — в 2018 года в Корее и в 2020 года в Японии — совокупно обойдутся телеканалам в 40 млн долларов. Известно, что 16 ноября «Телеспорт» подписал контракты с «Первым» и ВГТРК, а также согласовал условия соглашения с «Газпром-медиа», которому принадлежит «Матч ТВ».

16 ноября Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказался восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это может быть первым шагом к отстранению сборной России от Олимпийских игр.