09:40 19 ноября 2017 0

Доходы экс-специалистов надзорного ведомства поднимут с 1 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума приняла в первом чтении законопроект, существенно повышающий пенсии бывших сотрудников прокуратуры и следственного комитета. В среднем прибавка к пенсии составит 6-7 тысяч рублей.

С инициативой выступило правительство России, предложив законодательно установить возможность ежегодной индексации пенсии бывшим работникам СКР и прокуратуры, отмечает официальный сайт нижней палаты парламента.

Ежемесячная надбавка к пенсии за классный чин будет установлена президентом с 1 февраля 2018 года. Выплаты положены прокурорам, научным и педагогическим работникам прокуратуры, а также членам их семей, сотрудникам СКР и членам их семей, пишет портал pravo.ru.

Накануне экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что в РФ фактически закончились деньги на выплату пенсий, сообщило агентство «Русская планета». Единственным выходом из сложившейся ситуации, по его мнению, является постепенное повышение возраста выхода на пенсию примерно на 10 лет. Тем более, считает Кудрин, нынешние пенсионеры гораздо бодрее прежних — и в 60 лет чувствуют себя так же, как раньше в 50.